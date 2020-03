Coronavirus. “Le mascherine fai da te non funzionano”

Parla l’infettivologo Marcello Tavio

Di: Redazione Sardegna Live

Le mascherine si possono lavare? Quelle fatte in casa, con il cotone, hanno un’utilità?

“Le mascherine fai da te non funzionano, quelle anche certificate, che si comprano, non sono riutilizzabili”. A dirlo è il direttore dell'Unità Operativa di Malattie Infettive degli Ospedali Riuniti di Ancona, Marcello Tavio.

Il professore, intervenuto durante la trasmissione su Rai 1 “Italia Sì”, ha risposto ad alcune domande degli ascoltatori.

Dobbiamo avere una cura particolare per vestiti e scarpe dopo essere usciti per fare la spesa?

“Direi di no, non è così che si prende trasmette il coronavirus come altre malattie di interesse respiratorio”.

È vero che le donne sono meno colpite?”

“È vero che le donne sono meno colpite degli uomini e che quelle colpite hanno un decorso più favorevole. Il perché non è facile dirlo, potrebbe essere per una questione ormonale più che per le abitudini sociali”.