Coronavirus, il flash mob dei Carabinieri: “Io resto a casa”. VIDEO

La Benemerita sensibilizza la popolazione con questo bellissimo video

Di: Alessandro Congia

“Io resto a casa”, il flash mob dei Carabinieri che appare sui social, in particolare su Instagram, per sensibilizzare la popolazione a non uscire di casa se non per necessità urgenti csì come previste dal Decreto sul Covid-19.

“La musica unisce le persone, suscita emozioni, risveglia le coscienze. La musica parla al nostro cuore e ci dà coraggio. Anche noi vogliamo riempire l’aria con le nostre melodie, con le note della nostra Fedelissima”.

VIDEO