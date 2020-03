Coronavirus. Due turiste scappano al sud e fanno il bagno in mare: “I pesci non hanno il virus”

Il video è diventato virale e sta facendo arrabbiare gli italiani che giustamente rispettano le regole

Di: Redazione Sardegna Live

“Oggi 12 marzo 2020 noi siamo venute nella nostra casa perché abbiamo saputo che i pesci non hanno il virus”. Se la ridono le due turiste fuggite dal nord per raggiungere la casa delle vacanze in Puglia. Indossano costumino, salvagente, mascherina e occhiali da sole.

Hanno girato un breve video diventato virale sul web che sta facendo arrabbiare gli utenti che, nel rispetto delle regole, stanno a casa. “Noi – proseguono le due amiche – rispettiamo le regole e siamo venute qui con le mascherine, teniamo la distanza e stiamo all’aperto con il sole”. Ridono e si divertono le due mentre la maggior parte dei cittadini italiani rispetta il Dpcm dettato da Giuseppe Conte.