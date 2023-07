Crolla palazzina a Torre del Greco, estratte vive tre persone

Feriti anche due passanti, un uomo con un bimbo

Di: Redazione Sardegna Live

Sono tre le persone estratte vive dalle macerie della palazzina crollata a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Il terzo sopravvissuto al crollo, recuperato per ultimo, non è stato ancora identificato.

I soccorritori stanno scavando a mani nude tra le macerie per estrarre una quarta persona, una donna, viva ma ferita, probabilmente agli arti inferiori. Non ci sono altre persone disperse secondo quanto riferito dal prefetto del capoluogo campano, Claudio Palomba.

Tra i primi, erano stati salvati una ragazza di 19 anni e un uomo. La giovane era in casa da sola. Vive con la madre che non era nell'abitazione al momento del crollo. La ragazza è, dei sopravvissuti, quella in condizioni peggiori, con varie fratture in diverse parti del corpo. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita.