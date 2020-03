Coronavirus. Sito porno gratis per gli italiani: l’iniziativa di PornHub per combattere la noia da quarantena

Sono diversi i siti online che offrono vari servizi di “solidarietà digitale” per intrattenere gli utenti blindati in casa.

Di: Redazione Sardegna Live

Per evitare il contagio è indispensabile stare a casa. Molti riescono a lavorare da casa e far passare il tempo più velocemente. Questi giorni di isolamento forzato dovuto ai provvedimenti anti coronavirus presi dal governo stanno facendo annoiare tantissime persone.

Sono diversi i siti online che offrono vari servizi di “solidarietà digitale” per intrattenere gli utenti blindati in casa. Tra queste aziende c’è PornHub: portale a luci rosse che ha messo a disposizione gratuitamente la versione premium del suo sito a tutti gli italiani in isolamento per tutto il mese di marzo.

L'annuncio è di queste ore ed è accompagnato da una paginata nella quale il sito informa di aver devoluto la propria percentuale di proventi del mese di marzo della piattaforma Modelhub per aiutare il nostro Paese.

All'interno è presente anche un collegamento per riscattare l'offerta, che dà accesso ai video normalmente bloccati sul portale. Per attivare il periodo di utilizzo gratuito occorre essere registrati al sito: l'operazione non richiede di inserire dati personali come nome e cognome, né tantomeno ha bisogno di un numero di carta di credito per essere autenticata. Una volta riscattato l'accesso, risulteranno disponibili tutti i canali e la maggior parte dei contenuti normalmente preclusi a chi si collega alla versione gratuita del portale.