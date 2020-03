L'annuncio di Conte: "Chiudiamo tutto". Giù le serrande di negozi e attività

Il Governo aumenta le restrizioni: rimarranno aperti solo alimentari e farmacie

Di: Redazione Sardegna Live

E' pandemia da coronavirus nel mondo. In un'Italia che continua a combattere i contagi, alle 21.40, il premier Giuseppe Conte ha rivolto un nuovo discorso alla nazione.

Ulteriori restrizioni dopo quelle già annunciate l'altro ieri, questo quanto deciso dal Governo.

"Grazie a chi combatte negli ospedali - ha dichiarato Conte - e a chi rispetta le misure adottate per contrastare la diffusione del virus. State cambiando le abitudini di vita, compiendo sacrifici non facili. Ma sappiate che queste rinunce stanno offrendo un prezioso contributo al Paese".

"Il mondo ci guarda per i numeri del contagio, ma ci apprezza per il rigore e la resistenza".

"Ho fatto un patto con la mia coscienza: al primo posto c'è la salute degli italiani. E' il momento di compiere un passo in più, più importante. L'Italia protetta rimarrà zona unica ma disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio a eccezione di alimentari, servizi di prima necessità, farmacie e parafarmacie. Attenzione, non è necessario fare nessuna corsa. Ma chiudiamo bar, pub, ristoranti, parrucchieri, centri estetici. Resta garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali come trasporti, servizi bancari, postali e attività accessorie rispetto al corretto funzionamento dei settori rimasti in attività. Continueranno a operare le fabbriche e le aziende. Sarà garantito il funzionamento del settore agricolo e zootecnico".