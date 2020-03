Truzzu a Conte: "Chiudere tutto per 15 giorni"

Il sindaco di Cagliari sposa la linea dei governatori di Lombardia e Veneto: "Aperti solo esercizi per necessità primarie"

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, sposa la linea dei governatori di Lombardia e Veneto e rivolge un appello al premier Conte: "Chiudiamo tutto per quindici giorni".

Il primo cittadino cagliaritano ha pubblicato un videomessaggio in cui si dice soddisfatto del comportamento dei suoi concittadini, rispettosi del decreto emesso dal Governo per combattere il diffondersi dell'epidemia da coronavirus.

"Non organizzate feste di compleanno nei parchi e non uscite se non per i motivi indicati dal governo - dice Truzzu -. Serve un ulteriore sforzo: chiudiamo tutto e lasciamo aperti solo gli esercizi per le necessità primarie".