È in fila per il tampone, stanco di aspettare sputa a medico e infermiera

La dottoressa e l’infermiera sono stati messi in quarantena per precauzione

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo si era presentato in ospedale con qualche lineetta di febbre. Era in attesa di essere sottoposto al tampone per il Coronavirus, ma data la lunga attesa ha perso la pazienza e ha dato in escandescenze sputando contro dottoressa e infermiera che cercavano di calmarlo.

Il fatto è avvenuto ieri sera nell’ospedale Cotugno di Napoli. Ora i due operatori sono stati posti in quarantena e il locale dove è avvenuto l'episodio è stato evacuato e sottoposto a sanificazione. Il direttore generale dell'ospedale Cotugno di Napoli Maurizio Di Mauro ha detto di aver perso un medico e un infermieravalidissimi che adesso non possono dare il loro prezioso contributo e che sputare addosso a una persona in un periodo come questo equivale a spararla.