Previsioni meteo. Caldo da maniche corte, previsti fino a 27 gradi nel sud Italia

Nel weekend, invece, è atteso un deciso calo termico

Di: Redazione

L'anticiclone oceanico ha invaso l'Italia e a breve riceverà dei contributi anche dal Nord Africa. Di conseguenza già da oggi le temperature saliranno sopra la media del periodo di 6-7 C.

Il team del sito iLMeteo.it avvisa che i valori termici massimi nella giornata di mercoledì saliranno fino a 20 C su gran parte d'Italia, con eccezione della Liguria, del Veneto centro-orientale e naturalmente delle località di montagna.

Da giovedì invece assisteremo ad una diminuzione dei termometri al Nord, dovuta ad una maggior presenza di nubi e quindi a un minor irraggiamento solare. Cosa diversa invece al Centro-Sud dove le temperature potranno superare i 20 C, soprattutto in Puglia, in Calabria, in Sicilia, in Sardegna e tra Marche e Abruzzo.

I valori termici saliranno ulteriormente, ma solo al Sud, anche nella giornata di venerdì quando i 26-27 C si potranno registrare nelle zone interne della Sicilia. Per quanto riguarda le condizioni del tempo, il sole sarà prevalente al Sud fino a venerdì, molte nubi invece copriranno gradualmente il Nord e il Centro sia giovedì sia venerdì, anche con occasionali, ma deboli precipitazioni a carattere sparso e intermittente.

Nel weekend infine è atteso un deciso calo termico per l'arrivo di aria più fresca dai quadranti settentrionali; aria che accompagnerà una debole perturbazione che interesserà gran parte d'Italia soprattutto nella giornata di sabato.