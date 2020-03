Chissà, chissà domani

E' la sera del "giorno uno" di una nuova guerra: quello che sarà lo scriveremo noi

Di: Pietro Lavena

"Chissà, chissà domani". Annotava queste parole sul taccuino Lucio Dalla, seduto al Checkpoint Charlie, a pochi passi dal muro di Berlino. Da quella matrice di domande e incertezza, in piena guerra fredda, sarebbe nato il brano Futura, fra i più intensi e malinconici del poeta bolognese. Quanto è cambiato, e quanto no, in quarant'anni di storia? Chissà.

E' la sera del "giorno uno" di una nuova guerra. In campo non soldati in divisa, ma la scienza e la medicina a combattere un nemico invisibile e non per questo meno destabilizzante delle bombe. E quella insicurezza che scaturì dalla penna di un cantautore italiano, di fronte al monumento dell'orrore nell'Europa degli anni '80, si avvicina in qualche modo alla nostra, che affacciati alla finestra di casa ci interroghiamo su cosa ci aspetta.

"E' la nostra ora più buia", annunciava ieri Conte rifacendosi a Winston Churchill sulle colonne di Repubblica. Non uno sterile proclama, ma un richiamo ad ognuno per una presa di coscienza diffusa e totale. I mercati traballano e il mondo guarda all'Italia per capire come attraverserà la tempesta. Ci sarà tempo più avanti per dibattere e analizzare cosa è accaduto e perché. Oggi, ora, siamo tutti investiti di una responsabilità personale, civile, nazionale. Essere protagonisti attivi di un'azione congiunta dalle metropoli alle province, dalle attività commerciali, industriali, sociali e d'impresa alle periferie. Ognuno, dovunque, faccia il proprio nel rispetto di decreti e misure straordinarie. "Non c'è più tempo" per sentirsi esclusi.

L'attonito stupore delle prime ore lascia già il posto alla consapevolezza che sì, chissà domani, ma il domani lo scriviamo noi.