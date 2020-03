Coronavirus. Due passeggeri provenienti da Cagliari respinti all’aeroporto di Cuneo

Non avevano giustificati motivi o urgenze per la visita

Di: Redazione Sardegna Live

Due passeggeri del volo proveniente da Cagliari all'aeroporto di Cuneo Levaldigi non sono stati fatti uscire dallo scalo dopo il decreto varato dal Governo sul coronavirus.

Il motivo: non avevano giustificati motivi o urgenze per la visita nel Cuneese. I due passeggeri sono stati fatti risalire sul volo successivo per la Sardegna.