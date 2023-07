Roma, è caccia al "vendicatore" che punisce con lo spray chi lascia l'auto in divieto

Non si conosce la sua identità, ma lui punisce con una bomboletta spray i colpevoli di "parcheggio selvaggio"

Di: Arianna Zedda, foto La Stampa

Zorro al parcheggio, il vendicatore di Roma è già diventato virale. Non si conosce la sua identità, ma lui punisce con una bomboletta spray i colpevoli di parcheggio selvaggio .

" Free Park ", come lo ha battezzato qualcuno per via della scritta che lascia, con vernice nera, sulle fidanzate delle auto, indebitamente lasciate negli stalli riservati ai disabili, sui marciapiedi, ovunque non si possa insomma, agisce nella zona della metro A sulla Via Tuscolana.

Il primo a essere punito è stato un Suv bianco il 25 giugno scorso . Era posteggiato in un luogo riservato ai disabili.

Ma ora il giustiziere di Porta Furba è ricercato , anche sui social sono tanti i complimenti e il sostegno nei confronti del Zorro 2.0