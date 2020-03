Chiusura scuole: verso la proroga fino al 3 aprile

Ogni insegnante deciderà come valutare gli studenti

Di: Redazione Sardegna Live

La direzione generale del ministero dell'Istruzione ha scritto a tutti i dirigenti scolastici d'Italia e agli Uffici scolastici regionali: a scuola non si terranno più collegi docenti fino al prossimo 3 aprile.

E' un segnale importante che apre a una probabile proroga della chiusura delle scuole in tutto il Paese, oggi prevista fino a domenica 15 marzo.

"Nelle istituzioni scolastiche sono sospese tutte le riunioni degli organi collegali in presenza fino al 3 aprile 2020. Si raccomanda di valutare attentamente l'opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza".

Se il blocco fino a venerdì 3 aprile venisse confermato, il ritorno a scuola previsto per lunedì 6 sarebbe a ridosso delle vacanze di Pasqua (da giovedì 9 a martedì 14 aprile). Pare difficile, un ritorno all'attività scolastica per soli tre giorni, ragion per cui prende sempre più piede l'ipotesi di una chiusura degli istituti scolastici almeno fino al 15 aprile.