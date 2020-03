Coronavirus: positivo il conduttore Nicola Porro

La trasmissione questa sera su Rete 4 non andrà in onda.

Di: Redazione Sardegna Live

A quanto apprende l'Adnkronos Nicola Porro, conduttore di "Quarta Repubblica", è risultato positivo al tampone del Coronavirus. Per questo motivo la trasmissione questa sera su Rete 4 non andrà in onda.

"Oggi dovevo parlare in diretta su Quarta Repubblica. Notizia: anche il conduttore Nicola Porro è positivo al COVID2019. Rendiamoci conto che il virus circola nelle nostre vicinanze. Non importa se vivi a #Codogno o a #Ischia (cambiano tassi di penetrazione, ma il virus c'è)", scrive su Twitter l'imprenditore Peter Kruger.