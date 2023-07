Travolto dalla motozappa, muore 78enne

Nonostante l’intervento del 118 per l’uomo non c’è stato nulla da fare

Di: Redazione Sardegna Live

Un pensionato di 78 anni, Giuseppe Rubino, è morto a Vibo Valentia dopo essere stato ferito mortalmente dalle lame della motozappa che stava conducendo.

La tragedia è avvenuta in un terreno agricolo in località Sant'Anna, lungo la strada della vecchia ferrovia delle Calabro-Lucane e le cause sono da accertare.

Ad accorgersi di quanto avvenuto e a dare l'allarme è stato un familiare della vittima, che non vedendola tornare è andata a controllare nell'appezzamento. I medici del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Troppo gravi le ferite riportate dal pensionato, che potrebbe aver perso l'equilibrio a causa dell'orografia del terreno sul quale stava lavorando.