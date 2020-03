Coronavirus, chi viola i divieti rischia l'arresto

Inizia una nuova settimana di emergenza. L’obiettivo è contenere il contagio

Di: Redazione

E' iniziata una nuova settimana di emergenza coronavirus in Italia. L’obiettivo è quanto mai quello di contenere il contagio. Le regole disposte dal Governo e la quarantena sono il paradigma da seguire. La Lombardia e 14 province sono chiuse in una enorme zona rossa mentre le carceri sono in rivolta. “Bisogna fare delle rinunce per il bene di tutti - ha spiegato il premier Conte - e rispettare le regole”. Il bollettino di ieri, 8 marzo, contava 7.375 positivi e 366 deceduti.

Per chi viola le regole anticontagio, sempre più stringenti, sono previste sanzioni e nei casi più gravi l'arresto. I cittadini che dovranno uscire dalle zone rosse dovranno mostrare una valida autocertificazione (che potrà essere controllata anche a posteriori). Per chi violerà senza motivo o autorizzazione le zone rosse è prevista la denuncia per inosservanza del provvedimento dell’autorità, l’articolo 650 del Codice penale punito con l’arresto fino a tre mesi e una multa fino a 206 euro. Rischio che corrono anche coloro che decideranno di violare la quarantena.