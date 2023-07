Bimba di 4 anni precipita dal balcone: è gravissima

L’accaduto ieri sera a Mazara del Vallo. La bambina si trovava nell’appartamento di famiglia

Di: Alessandra Leo

Sono ore di angoscia in Sicilia per le condizioni di una bambina di 4 anni, ricoverata dopo essere precipitata dal balcone di casa sua a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.

L’accaduto ieri sera verso le 20:30 mentre la piccola si trovava nell’appartamento di famiglia al secondo piano di uno stabile. Per motivi ancora da ricostruire, la bambina è caduta in strada facendo temere il peggio ma i sanitari, accorsi immediatamente sul posto, hanno accertato fosse fortunatamente ancora viva, anche se priva di sensi.



La bimba è stata trasportata in ambulanza con codice rosso all'ospedale, dove i medici hanno deciso subito per un’operazione d’urgenza ad alcuni organi interni. Le sue condizioni restano molto gravi e la prognosi riservata.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti sia gli agenti della Polizia municipale di Mazara del Vallo sia i carabinieri.