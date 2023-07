Brenda, 23 anni, scomparsa da venerdì: i genitori la aspettavano a casa ma non ha fatto rientro

Proseguono le ricerche di Brenda Cuomo, venerdì l'ultima chiamata alla madre

Di: Adnkronos

Proseguono senza sosta le ricerche di Brenda Cuomo, la ragazza di 23 anni scomparsa venerdì sera da Capriglia, frazione del comune di Pellezzano alle porte di Salerno. La scomparsa della ragazza è stata denunciata dai genitori ai Carabinieri della stazione di Salerno Mercatello venerdì sera, quando non l'hanno vista rincasare.

Intorno alle 14.30 di venerdì Brenda aveva parlato con la madre al telefono, spiegandole di non esser andata a lavoro (fa la commessa in un negozio nel centro commerciale Le Cotoniere a Salerno) perché la sera prima era rientrata a casa tardi dopo una serata trascorsa con amici. La 23enne sarebbe poi uscita di casa senza portare con sé il suo telefono cellulare.

La madre ha diffuso alcune informazioni ritenute utili per individuare la ragazza: corporatura minuta, alta 1,60 metri per 45 kg, un tatuaggio visibile sul braccio, scarpe nere e verdi. Non trova conferma al momento la notizia secondo cui la sua auto, una Renault Clio bianca, sarebbe stata trovata a Napoli, nella zona di via Salvator Rosa.

Sempre secondo quanto riferito dalla madre, la ragazza sarebbe stata avvistata ieri sera a una sagra a Montoro (Avellino), ma la segnalazione non ha trovato riscontro. Le indagini sono in capo ai Carabinieri della compagnia di Mercato San Severino. Anche il Comune di Pellezzano si è attivato con la Polizia municipale agli ordini del comandante Carmine Somma e con la protezione civile "Santa Maria delle Grazie" per cercare di reperire notizie utili alla ricerca della ragazza.