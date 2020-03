Coronavirus. Il mago Otelma con il suo rituale taumaturgico, promette la salvezza dal contagio

Otelma: “Il rituale sortirà benefici effetti se la vostra fede in noi e nella nostra opera salvifica sarà assoluta e indefettibile”

Di: Redazione Sardegna Live

Il Coronavirus da qualche settimana ha stravolto le nostre vite. Ma c’è chi, per combattere il temibile Covid-19, ha diffuso un “rituale taumaturgico a beneficio delle pecorelle che promette la salvezza dal contagio”. Questo è quanto sostiene il famosissimo Mago Otelma.

Il “Divino” – così si fa chiamare - promette che quanti eseguiranno i suoi consigli riusciranno ad ottenere la salvezza. Nei suoi post si legge: “In queste ore di dolore e caos, allorché molti stanno perdendo la ragione, riceviamo richieste di ausilio da ogni parte dell’Ecumene e molte dalla nostra amata Italia. (…) Il rituale sortirà benefici effetti se la vostra fede in noi e nella nostra opera salvifica sarà assoluta e indefettibile”. Ma la ‘magia’ del mago sarà salvifica solo nel momento in cui lo svolgiamo mossi da una profonda fede. Sui social il mago spiega come e quando eseguire il rituale, come vestirsi, cosa indossare e cosa no.

I più curiosi potranno visionare il rituale sul web noi evitiamo di pubblicarlo.