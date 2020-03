Positivo al coronavirus il governatore del Piemonte Cirio

Aveva incontrato Zingaretti mercoledì: "Continuerò a lavorare dall’isolamento"

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente del Piemonte Alberto Cirio, è risultato positivo al coronavirus. Mercoledì aveva incontrato Nicola Zingaretti, durante la riunione dei governatori italiani con il premier Conte. Erano seduti allo stesso tavolo in una sala di Palazzo Chigi, per discutere assieme le misure del governo per arginare la crisi economica provocata dall’epidemia. "Ma eravamo lontani e non ci siamo dati la mano come prevede il protocollo anti-contagio", assicurava sabato pomeriggio Cirio dopo che il suo collega della Regione Lazio ha annunciato attraverso Facebook di essere risultato positivo al test del Covid-19.

La distanza però non è bastata e alla fine, dopo essersi convinto a sottoporsi al tampone, anche il governatore Cirio ha scoperto di essere stato contagiato. "Nelle scorse ore, come fatto a scopo precauzionale anche da altri colleghi governatori presenti a Roma il 4 marzo per l’incontro a Palazzo Chigi, ho effettuato il test per il coronavirus e il risultato è purtroppo positivo - tiene a comunicare il presidente nella mattinata di domenica -. Le mie condizioni di salute sono buone e ho già attivato tutte le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone a me più vicine, a cominciare dalla giunta, dallo staff e dai colleghi, dalle persone con cui sono stato a contatto di recente e naturalmente la mia famiglia".

Il presidente del Piemonte avrebbe già predisposto tutto il necessario affinché l’attività della Regione non si fermi. "Continuerà a lavorare, come fa ininterrottamente da due settimane ormai, per affrontare questa emergenza - rende noto il suo staff -. Lo farà inevitabilmente a distanza, ma in costante collegamento e garantendo al Piemonte, ai piemontesi e all’Italia il suo massimo supporto".