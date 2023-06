Roma. 17enne uccisa e lasciata in un carrello della spesa: arrestato un coetaneo

La giovane sarebbe stata accoltellata dal minorenne

Di: Ilaria Cardia

È stato al vaglio degli inquirenti. Era stato visto uscire da uno stabile con il carrello che grondava sangue. Ora l’arresto: si tratterebbe di un ragazzo minorenne, coetaneo della giovanissima Maria Michelle Causo uccisa a Roma a coltellate (LEGGI L'ARTICOLO) e lasciata in un carello della spesa.

Il giovane è un 17enne originario dello Sri Lanka, nato a Roma. Il ragazzo, di cui non si conoscono le generalità, quando è stato bloccato aveva le scarpe ancora sporche di sangue. È stato interrogato per molte ore in Questura e ora è accusato di omicidio.

I FATTI – Secondo una prima ricostruzione, la giovane sarebbe stata accoltellata dal minorenne, che ha poi avrebbe cercato di disfarsi del corpo accanto a un cassonetto dell'immondizia a Primavalle.

Il giovane avrebbe aggredito la ragazza, che si trovava nel suo appartamento, con almeno cinque o sei coltellate. La vittima avrebbe tentato di difendersi ma i colpi l’avrebbero comunque raggiunta in varie parti del corpo.

I due non erano fidanzati, probabilmente si frequentavano da qualche tempo. Si ipotizzò, in un primissimo momento, che la ragazza fosse incita. Gli inquirenti hanno accertato che la 17enne non era incinta.

Per quanto riguarda il momento del decesso non è da escludere n che la giovane possa essere morta da qualche giorno.

CHI ERA LA VITTIMA – Di Maria Michelle Causo si hanno ancora poche informazioni. Quel che si è appreso sino a questo momento è che la 17enne frequentava il liceo psicopedagogico Vittorio Gassman, che si trova a breve distanza dal luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere.