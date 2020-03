ING Challenge, premiata la startup Algaria

Di: Redazione Sardegna Live

ING da sempre è al fianco dei giovani e delle nuove realtà imprenditoriali, soprattutto alle startup a vocazione green. Non è un caso, infatti, che nel 2015 abbia istituito l'ING Challenge, una vera e propria competizione fra startup che si tiene tre volte l'anno, incentrata su due principali premi: l'Everyday Digital e l'Everyday Green.

Il primo, l'Everyday Digital, va a conferire un premio a quelle aziende che si sono distinte nell'ambito digitale e che promuovono delle best practice per semplificare la vita delle persone. Il secondo premio, invece, è l'Everyday Green che va a supportare le aziende che si impegnano nella realizzazione di prodotti e servizi eco-sostenibili o che vanno a contrastare, in qualunque modo, i cambiamenti climatici.

Il premio Everyday Green per il 2019 è andato ad Algaria, che ha come core business la produzione e la promozione dell'alga spirulina. Quest'alga, considerata un super food, è capace di recuperare l'energia termica del biogas generato e di assorbire CO2 per ricreare un ambiente serra ottimale per la crescita dell'alga stessa. Si tratta di un progetto a impatto zero perché gli scarti dell'alga spirulina vengono poi impiegati come fertilizzante per i campi, alimentando l'economia circolare.

Algaria nasce con l'intento di trovare una soluzione a basso impatto ambientale capace di sfamare la popolazione in continua crescita, un modo per avere un cibo nutriente, sano e che si possa coltivare anche lì dove vi è una forte scarsità idrica. Inoltre, l'alga spirulina è priva di grassi. Tutto ciò la rende, così come accennato in precedenza, un super food perfetto per le esigenze sempre più pressanti del pianeta.

ING Direct, assieme ad un parterre di esperti di sostenibilità ambientale, ha voluto gratificare Algaria aggiudicandole un premio del valore di 10mila euro in servizi, avvalorando il lavoro operato finora dalla startup italiana.

Diversi i partecipanti alla ING Challenge scorsa, ma in finale sono arrivati solo in tre: Algaria, ovviamente, e altre due realtà molto interessanti, ovvero la Krill Design e la E-Gap.

Krill Design crea oggetti di design in bioplastica organica ovvero impiegando gli scarti alimentari che, opportunamente lavorati, vengono poi trasformati mediamente l'uso di una stampante in 3D. E-Gap, invece, punta tutto sui veicoli elettrici proponendo una ricarica dei veicoli on demand della medesima potenza di una colonnina fast. Ovviamente il tutto viene gestito tramite un'app dedicata e anche il pagamento è completamente digitale.

Nata per formare i giovani sui temi dell'imprenditoria e del digitale, oggi la ING Challenge ha profondamente rinnovato il proprio format dedicandosi prettamente sia alle startup innovative che a quelle del comparto fintech. Nonostante l'evoluzione, l'obiettivo finale resta il medesimo ovvero quello di dare valore e sostegno alle realtà nostrane impegnate in progetti ambiziosi volti a migliorare la vita delle persone sia sotto il profilo di semplificazione digitale che nell'ottica di uno sviluppo più sostenibile.