Il Coronavirus è arrivato fino al Vaticano: registrato il primo caso. Si pensa All’Angelus in video

Il Vaticano sta studiando le modalità per proseguire gli appuntamenti che richiamano i fedeli

Di: Redazione Sardegna Live

Primo caso di positività al coronavirus è stato registrato in Vaticano. Le autorità vaticane hanno attivato il protocollo sanitario per verificare i contatti avuti dal paziente positivo a seguito di un controllo in un ambulatorio all’interno dello Stato Vaticano. Lo ha reso noto il portavoce Matteo Bruni, precisando che "sono stati al momento sospesi tutti i servizi ambulatoriali della direzione sanità e igiene dello Stato per poter sanificare gli ambienti. Rimane però in funzione il presidio di pronto soccorso".

Il Vaticano sta studiando le modalità per proseguire gli appuntamenti che richiamano i fedeli. La prima novità ci potrebbe essere con l'Angelus di Papa Francesco di domenica 8 prossima. Tra le ipotesi c'è anche quella di trasmetterlo solo in video, considerato che comunque, per quanto ci sia una diminuzione di fedeli ai controlli ci sono sempre file e assembramenti. Analoga decisione potrebbe essere presa anche per l'udienza generale del mercoledì.