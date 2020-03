Vi ricordate l’epidemia di influenza “spaziale”? 5000 furono i morti

13 milioni di Italiani rimasero al letto. Le scuole non vennero chiuse

Di: Redazione Sardegna Live

"Che cosa ci ha portato il Natale? Le solite cose: festoni colorati, pioggia e influenza. Una vera epidemia: 13 milioni di italiani a letto, un italiano su quattro. E 5 mila sono passati a miglior vita".

A sentire questi numeri (Istituto Luce) dell'epidemia influenzale denominata "la spaziale", diffusasi in Italia tra il 1969 e il 1970, vien subito da fare il confronto con quelli del nuovo coronavirus 2020.

In quel periodo, nonostante quei dati impressionanti, le scuole non vennero chiuse. Il quotidiano “Il Giorno” riporta quanto scrisse nelle pagine di cronaca: "Le scuole vengono tenute sotto controllo mediante frequenti visite degli ispettori sanitari".

Su come venne raccontata “la spaziale” e cosa causò vi proponiamo il filmato dell'Istituto Luce:"Le strade, le fabbriche, gli uffici, i mercati si sono mezzi vuotati. A riempirsi sono stati gli ospedali. Quando Mao starnuta, dice un proverbio inglese coniato da poco, il mondo si ammala. L’epidemia nata ad Hong Kong ci ha messo 18 mesi ad arrivare in Italia, ma ci ha colti del tutto impreparati. L’influenza non è pericolosa? E chi lo dice?".