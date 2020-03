Le frasi choc sul Coronavirus delle influencers. Chiara Biasi: “Nessuno che mi sta sul ca**o muore”. E Chiara Nasti: “Fate finta che l’ho preso anch’io”

Le due si aggiungono alla lunga lista di gaffe degli influencer italici sul tema coronavirus.

Di: Redazione Sardegna Live

Chiara Biasi e Chiara Nasti, insieme, superano i 4 milioni di followers. Le due Chiara le hanno sparate veramente grosse.

La prima, Biasi, la stessa che durante uno scherzo de “Le Iene” disse: “Io per 80mila euro manco mi alzo al mattino e mi pettino i capelli”. Questa volta la ragazza è finita sotto l’occhio del ciclone per una frase condivisa e poi rimossa, sulle Instagram Stories. Lo screen era quello di una chat privata con un suo amico che diceva: “Io comunque non ce la faccio più in questa situazione, e nessuno che mi sta sul cazzo che muore”.

Chiara Nasti ex naufraga de L’Isola dei Famosi, tra le sue dichiarazioni più sconvolgenti quella sull’acqua (“Non è di mio gradimento e non la bevo da 1-2 anni, bevo solo acqua di cocco o coca cola”). Stavolta i riflettori sono tornati su di lei a causa delle unghie a tema Coronavirus. Già, l’influencer si è tatuata l’emoji del virus sulle unghie. “Io sono una persona super ipocondriaca e mi prendo male anche per un mal di testa, ma stavolta sono abbastanza tranquilla: quello che sarà, sarà. Prendiamo tutte le precauzioni possibili. Dovete vedere le unghiette che mi sono fatta, coi batteri”, ha detto l’influencer . “Fate finta che l’ho preso anche io. Ragazzi tranquilli, stiamo tranquilli. Un macello ma supereremo anche quella”.

E così Chiara Nasti e Chiara Biasi si aggiungono alla lunga lista di gaffe degli influencer italici sul tema coronavirus. Da Elisa De Panicis (“Per una volta il Sud vince il Nord: è la cosa più bella del Coronavirus”) allo youtuber denunciato per aver finto di essere entrato nella zona rossa di Codogno.