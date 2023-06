Sciame d'api sul bauletto di una moto in pieno centro a Roma

Gli insetti sono poi stati rimossi da un apicoltore. "Mai viste così tante"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Roma Today

Uno sciame d'api sul bauletto di una moto parcheggiata a Campo de' Fiori, in pieno centro a Roma. Migliaia di insetti si sono posati sul mezzo nel pomeriggio di giovedì, attirando curiosi e turisti in visita alla celebre piazza.

"Di api ne avevo già viste - racconta un testimone a Roma Today -, anche in sciami da migliaia come in un agriturismo nel quale erano presenti delle arnie, ma in Centro Storico e così tante non credevo di poterle vedere".

"Quando sono arrivato ho visto una pattuglia dei carabinieri ma non gli ho dato peso - racconta il lettore di Roma Today -. Poi ho parcheggiato lo scooter e una volta tolto il casco mi sono sentito ronzare vicino una decina di api". Poi sguardo la sorpresa: "Migliaia di api attaccate al bauletto. Non so se per il caldo o per il cambiamento climatico".