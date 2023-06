Auto trapassata da guardrail, uomo vivo per miracolo

Il guardrail è penetrato nel vano motore dell’auto e poi nell’abitacolo

Di: Redazione Sardegna Live

Pauroso incidente a Mirabella, nel comune di Panicale, in provincia di Perugia. Un’auto è stata letteralmente trapassata da un guardrail contro il quale è finita per cause in corso di accertamento.

L'uomo alla guida è rimasto ferito ma non in maniera grave ed è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Perugia. In seguito all'urto il guardrail è comunque penetrato nel vano motore dell'auto e poi nell'abitacolo, sfondando infine il tettuccio nella parte posteriore e fuoriuscendo dall'auto.

Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia locale e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi.