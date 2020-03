Coronavirus. Scuole e università chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo

Lo ha deciso il Governo durante la riunione a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i ministri

Di: Redazione

Emergenza coronavirus: il governo ha disposto la chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia da domani fino al 15 marzo. Lo ha deciso l'Esecutivo riunito a Palazzo Chigi, L’annuncio ufficiale arriverà dopo l’ultimo via libera del comitato scientifico. La misura sarà presa con un decreto in vigore da oggi.

Tanti e sempre più complessi gli effetti del virus sul mondo politico e sociale del Paese. Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli è in auto-isolamento. Il viaggio in Mozambico del presidente della repubblica, Sergio Mattarella, previsto dal 10 al 12 marzo, è stato rinviato ed è a rischio la cerimonia dell'8 marzo.

Il governo ha deciso di chiudere scuole e università dopo aver accolto il parere in tal senso della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. Lo stesso ministero della Salute si era detto favorevole. Il premier Giuseppe Conte incontrerà le parti sociali nel pomeriggio a Palazzo Chigi.