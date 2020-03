Ha incendiato la casa all’ex per riconquistarlo. Era scritto nei tarocchi

La moglie ha agito insieme a un complice che l’ha aiutata a compiere l’atto incendiario

Di: Redazione Sardegna Live

Ha incendiato la villa dell’ex marito per provare a riconquistarlo. A suggerire questo gesto folle a una donna di Catania sarebbero stati i tarocchi. La donna infatti si è rivolta a una cartomante per sapere se suo marito sarebbe tornato da lei.

La moglie abbandonata ha quindi agito insieme a un complice che l’ha aiutata a compiere l’atto incendiario. A quel proposito la fattucchiera l’aveva minacciata dicendole di non parlare di questa cosa con nessuno altrimenti sarebbe rimasta vittima del malocchio. Dalle sibille però non era emerso che ex moglie, cartomante e complice sarebbero stati identificati e arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Catania.