Coronavirus, il bilancio aggiornato: 79 morti, 27 solo nella giornata di ieri

Positivo un neonato di appena 20 giorni in provincia di Bergamo

Di: Redazione

E' di 79 morti il bilancio aggiornato in Italia dell'emergenza coronavirus. Risultato positivo anche un neonato di appena 20 giorni in provincia di Bergamo.

E' atteso per oggi il via libera al decreto del presidente del Consiglio con le nuove misure sanitarie per combattere il coronavirus, giovedì un Consiglio dei ministri darà il via all'iter per la richiesta dello sforamento del deficit per 3,6 miliardi e per avviare l'esame del nuovo decreto con le misure economiche.

Nella giornata si è registrato il maggior numero di vittime in un giorno dall'inizio della diffusione del virus, 27.

La paura dei contagi mette in ginocchio il turismo. Nel prossimo trimestre sono previsti 31,625 milioni di turisti in meno in Italia, con una perdita di 7,4 miliardi di euro, secondo i nuovi calcoli di Confturismo-Confcommercio. "La situazione è drammatica per tutto il comparto - afferma il presidente di Confturismo-Confcommercio, Luca Patanè -. Purtroppo stiamo pagando le conseguenze di una comunicazione mediatica molto più letale del virus".