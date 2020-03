Un 38enne alcolizzato stupra la madre: la donna sotto choc è ricoverata, lui è stato arrestato

La madre alcuni anni fa, aveva denunciato di essere stata picchiata dal figlio

Di: Redazione Sardegna Live

È corsa per strada chiedendo aiuto ai passanti. Una donna di 57 anni è stata violentata dal figlio 38enne che soffre di alcolismo. Il fatto è successo la notte tra domenica e lunedì a Subiaco, vicino Roma.

La vicenda è stata raccontata dalla donna ai operatori del 118 e ai medici del pronto soccorso. I passanti che le hanno prestato aiuto hanno chiamato i carabinieri i quali si sono recati in casa della donna. Li hanno trovato il figlio, sconvolto, sotto un delirio alcolico.

La vittima è stata trasportata all’ospedale di Tivoli in gravi condizioni dove è stata ricoverata per essere sottoposta a vari controlli. I medici hanno confermato i segni della violenza sul corpo della donna. Il figlio è stato arrestato. Il figlio è stato in èpiù occasioni seguito dai servizi sociali. La madre alcuni anni fa, aveva denunciato di essere stata picchiata dal figlio, poi ritirò la denuncia.