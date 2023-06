La classifica dei sex toys più venduti nel 2022: volano le bambole per il sesso

Di: Redazione

I due anni di pandemia sono stati difficilissimi per la maggior parte della popolazione mondiale. Ma ci hanno lasciato almeno un’eredità estremamente positiva. Ovvero quella della riscoperta del piacere e dell’autoerotismo. Non per niente il mercato dei sex toys è uno di quelli che ha registrato la crescita maggiore negli ultimi anni, trainato anche da una vera e propria rivoluzione culturale che non demonizza più la masturbazione maschile e femminile e l’uso degli oggetti di piacere. Il mercato, secondo le ultime rilevazioni ufficiali, vale miliardi a livello globale e in Italia ha toccato nel 2022 la cifra record di 600 milioni di euro. È il momento di scoprire quali sono i toys più venduti e cercati nei negozi e online e di provare a ipotizzare i possibili trend di sviluppo dei prossimi anni.

I toys più venduti sono i vibratori bluetooth





L’accoppiata nuove tecnologie – sex toys è sempre più solida. Non per niente in vetta alle preferenze di vendita troviamo proprio i vibratori bluetooth wireless. Stiamo parlando di oggetti di piacere regolabili a distanza, spesso dotati di telecomando o di app per smartphone dedicate per modificare il tipo di vibrazione e la sua intensità. Essendo una delle tipologie di prodotto più apprezzate c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Tra i più venduti ci sono ovetti vibranti, stimolatori, masturbatori maschili, plug e palline anali.

Bambole per fare sesso: perché stanno ottenendo un successo planetario





Accanto a quello dei sex toys regolabili a distanza cresce a dismisura il mercato delle bambole per fare sesso. In Italia uno dei punti di riferimento del settore è Real Sex Doll e se andiamo a dare un’occhiata ai prodotti più venduti è facile intuire i motivi di questo boom di richieste. Le bambole per adulti siano rimaste quelle che vedevamo nei film comici e nelle serie tv, ora le tradizionali bambole gonfiabili sembrano vere.

Queste bambole vengono invece realizzate in materiali a-tossici di derivazione medica come il Premium Silicone, sono dotate di scheletri flessibili in metallo e sono rifinite singolarmente da artisti professionisti. In più simulano alla perfezione la sensazione del contatto con la pelle umana e hanno una lunga durabilità nel tempo. Il massimo del realismo applicato al mondo degli oggetti di piacere.

Sale la richiesta per i toys di coppia





I dati di mercato affermano con forza che i sex toys non sono più, come erroneamente si crede, un’esclusiva per il piacere individuale. Sono infatti sempre di più le coppie che puntano sull’oggettistica per riscoprire il piacere della sessualità o semplicemente per provare nuove sensazioni. Attualmente in commercio esistono decine e decine di prodotti pensati appositamente per lui e per lei. Si va dai kit che mettono insieme più oggetti diversi ai vibratori per il piacere simultaneo, fino ad arrivare ai masturbatori regolabili tramite smartphone e ai plug anali di varie forme e dimensioni.

Il boom degli stimolatori clitoridei





Svettano tra le preferenze del pubblico femminile gli stimolatori clitoridei, vero e proprio must have per le amanti dei sex toys più sobri e discreti. Gli stimolatori sono stati protagonisti di un vero e proprio boom per molti motivi. In primis perché sono particolarmente consigliati per le donne che hanno più difficoltà a raggiungere l’apice del piacere. In secondo luogo, perché, non prevedendo sfregamento, sono indicati anche per le persone più sensibili alla stimolazione. Notevole anche l’impatto che hanno il design e la sobrietà. Gli stimolatori hanno abbandonato da anni le forme anatomiche maschili, sono molto discreti nelle forme e nei colori e spesso possono essere scambiati con gioielli e accessori da mettere comodamente in borsetta.

Il futuro dei sex toys: l’arrivo dell’intelligenza artificiale





Abbiamo scoperto quali sono gli oggetti per il piacere maschile e femminile attualmente più gettonati e ricercati. Ma cosa ci riserva il futuro dei sex toys? E come si evolveranno gli oggetti di piacere nei prossimi anni? Il tema è ampiamente dibattuto e non mancano i contributi della comunità scientifica. Al di là delle varie sfumature di opinione gli esperti sono però concordi sul fatto che la “next big thing” del settore sarà l’Intelligenza Artificiale. Ci sono già alcuni esempi di possibile applicazione. I robot del sesso in grado di rispondere in maniera iper realistica agli stimoli esterni sono già in fase di realizzazione, così come i masturbatori dedicati al sesso orale maschile basati proprio sull’IA. Dove ci porterà questa evoluzione è difficile prevederlo, sia a livello di oggettistica che che di etica, ma ciò che è certo è che si va verso simulazioni sempre più realistiche dei rapporti sessuali sperimentabili anche a distanza.