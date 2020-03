Paolo Brosio: “Se l'acqua è santa combatte il virus. Hai mai visto Gesù che trasmette il virus?”

Il giornalista ospite in un programma radiofonico ha contestato la decisione di chiudere le chiese

Di: Redazione Sardegna Live

Nelle scorse settimane, a causa del Coronavirus, in alcune zone d’Italia sono state chiuse non solo le scuole ma anche le chiese. Proprio su quest’ultimo provvedimento c’è chi si è indignato e ha addirittura attaccato i vescovi che lo hanno permesso.

Paolo Brosio infatti è contrario alle disposizioni impartite per limitare il contagio del virus. Il giornalista però, ospite in un programma a Rai Radio 2 ha sostenuto che la chiusura delle chiese è "un bel problema per chi ha fede" dato che nei luoghi di culto i fedeli vanno proprio per chiedere aiuto a Dio nei momenti di difficoltà e questo periodo è uno di quelli.

Brosio è inoltre contrario alla decisione di togliere le acquasantiere sempre per motivi precauzionali: Se l'acqua è santa combatte il virus. Hai mai visto l’acqua santa o Gesù che trasmettono il virus? Come può l'acqua benedetta da un figlio prediletto di Cristo portare contagio? È una questione di fede", ha detto Brosio.