Roma, Papa Francesco lascia il Policlinico Gemelli: "Sono vivo"

Confermato l'Angelus di domenica 18 giugno e le udienze dei prossimi giorni

Di: Arianna Zedda, foto Zazoom

Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato dal 7 giugno e sottoposto a una operazione all'addome.

Il Santo Padre ha lasciato la struttura su una sedia a rotelle e ha salutato i pazienti e i giornalisti presenti e ha affermato sorridendo "Sono vivo".

Papa Bergoglio ora si trova dalle suore dell'Istituto Maria Santissima Bambina, in via Paolo VI, riunite in questi giorni nel Capitolo Generale, per una visita privata.

L'Angelus di domenica 18 giugno e le udienze dei prossimi giorni che il Papa aveva programmato sono stati confermati dalla sala stampa vaticana, mentre invece è stata annullata l'udienza generale di mercoledì 21 giugno, "per salvaguardare il recupero post operatorio del Santo Padre".