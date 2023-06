Parco pubblico intitolato a Berlusconi: la richiesta del sindaco di un Comune nel Pavese

"Un politico lungimirante che noi abbiamo cercato di copiare e di avere come esempio"

Di: Redazione Sardegna Live

Un parco dedicato a Silvio Berlusconi. Il Comune di Lardirago, piccolo centro di 1.157 abitanti in provincia di Pavia, ha chiesto al prefetto del capoluogo una deroga per intitolare subito, e non dopo 10 anni anni come previsto dalla legge, l'area verde all'ex primo ministro.

L'iniziativa è partita dal sindaco Cristiano Migliavacca, eletto con i tre partiti di centrodestra. Si tratta probabilmente della prima richiesta nel Paese riguardante lo storico leader di Forza Italia.

"Il parco è oggi oggetto di ricerca di fondi pubblici per la riqualificazione e ristrutturazione in chiave inclusiva - si legge nella mail -. Tale richiesta di intitolazione sarà di conseguenza inserita nel progetto di riqualificazione".

"La richiesta - ha spiegato il primo cittadino - nasce perché Berlusconi è una persona a livello politico e lavorativo lungimirante che noi abbiamo cercato di copiare e di avere come esempio".