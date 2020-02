"Sono cinese e ti tossisco in faccia": il video spopola sul web

Freestyle rap lanciato dall'attore e rapper di origini asiatiche Taiyo Yamanouchi

Di: Redazione

L'attore e rapper di origini asiatiche Taiyo Yamanouchi con un freestyle descrive il panico creato dal nuovo Coronavirus.

Taiyo Yamanouchi è conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione a serie televisive come 'Ultimo' o 'L'ispettore Coliandro'.

“Dispiaciuto per le vittime e per i grandi disagi che stanno accadendo in tutto il mondo, ho deciso di combattere con il sorriso quello che sta accadendo in questi giorni. Se non ci fermiamo a pensare, pregiudizi e discriminazione possono causare danni enormi".

Il testo

Sta para dei cinesi mo è paranormale

ed io non c’ho più voglia di insegnarvi a campare

dici tre volte Ice davanti al cellulare, lui appare

ma guarda se devo tornare ad insegnarvi a rappare

il film è già in tutte le sale, io vedo già la scena

la mamma che tossisce sangue mentre fa la cena

il 2% di fatalità, virus mortale a malapena

sta gente qua ha messo il cervello in quarantena

mo tutti professori in fatto di cromosomi

tutti col camice al banco dei testimoni

non mangerò più sushi, bel brano di pecoroni

io la corona ce l’ho in testa mica nei polmoni

ma l’idiota non si ferma mica gli conviene

basta un nemico solo ed è guerra in fila tipo iene

il web gli dà la sua conferma “Minch*a figo il meme”

qua l’arma chimica è il tuo sperma ossia la tua progenie

io da bambino ero chin chun chan

ma poi mi hai visto in tele e allora sei mio grande fan

mo c’ho la tosse socio, dattela a gambe

va dai retta a me, dattela a gambe va

io da bambino ero chin chun chan

ma poi mi hai visto in tele e allora sei mio grande fan

mo c’ho la tosse socio, dattela a gambe

va dai retta a me, dattela a gambe

io resto public enemy, number one