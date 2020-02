Incidente stradale: non ce l’ha fatta il bimbo di 12 giorni

L’incidente è avvenuto due giorni fa. Il bimbo è morto dopo due giorni di agonia

Di: Redazione Sardegna Live

Il cuoricino del piccolo Ettore Stefanoni si è arreso dopo quasi due giorni d’agonia. Il neonato di appena 12 giorni era rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto lo scorso 25 febbraio nelle campagne di Pozzolengo.

Alla guida dell’auto c’era la madre, una 33enne di Desenzano del Garda (anche lei rimasta lievemente ferita), indagata per omicidio stradale. La donna, mamma bis da nemmeno 15 giorni – Ettore era venuto al mondo solo il 15 febbraio – l’altra mattina viaggiava sulla sua Nissan Juke con a bordo il secondogenito quando ha perso il controllo del mezzo.

Il suv percorreva la strada che serpeggia sinuosa tra i vigneti dell’entroterra gardesano, tra Desenzano e Pozzolengo, quando per ragioni ancora da chiarire in prossimità di una curva, in località Vaibò, ha sbandato ed è uscita fuori strada.

Ad avere la peggio è stato il bimbo: la polizia stradale, intervenuta con i vigili del fuoco, l’ha trovato regolarmente sistemato nel suo seggiolino, con le cinture allacciate. Ettore non dava segni di vita, era incosciente. Da subito si era capito che la situazione era disperata. Il bimbo, che viveva con il fratellino di tre anni, la mamma e il papà a Lonato, presentava i segni irreversibili di un trauma cranico.