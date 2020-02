Le Sardine ad "Amici", critiche interne al movimento. Santori: "Fidatevi di noi"

La scelta di partecipare alla prima puntata serale del talent show di Canale 5 ha creato un'ondata di dissenso

Di: Redazione Sardegna Live

Le Sardine ospiti della prima puntata serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5. Una decisione, quella presa dal direttivo bolognese, che ha creato non poco dissenso all’interno di un movimento che sta già attraversando una fase delicata.

La decisione di intervenire nella trasmissione simbolo delle reti di Silvio Berlusconi non è andata giù a tanti attivisti. "Ci sono state delle divergenze sull’opportunità di partecipare o meno alla trasmissione di Maria De Filippi – confermano fonti vicine al gruppo -, qualche referente locale delle Sardine ha lasciato il movimento. Con la maggior parte, però, abbiamo intavolato una discussione costruttiva che porterà a un cambiamento nella gestione dei rapporti con i media".

"Ci sono tante cose da chiarire con il movimento, non dubito della buona fede di Mattia Santori, ma non può farcela a gestire tutto da solo", è il parere di Fabio Cavallo. La pagina Facebook 6.000 Sardine Lombardia, da lui amministrata, è momentaneamente in stand-by. Luca Delgado, esponente di punta in Campania e organizzatore dell'ormai prossima piazza di Scampia, ha deciso invece di lasciare il movimento. Ma il malcontento arriva da tutte le regioni.

I territori invocano un confronto sulla comunicazione delle Sardine, oltre che sui temi. E' la mancata discussione interna al gruppo ad aver fatto insorgere alcuni portavoce dei territori. Eppure, sulla presenza ad Amici, non si può tornare indietro. La puntata è ormai registrata e andrà in onda oggi, 28 febbraio.

Negli studi Mediaset Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli. E' proprio il primo a rivolgersi ai suoi con queste parole: "E' vero, abbiamo un problema di rappresentanza, non c’è un organo eletto, una struttura che rappresenti tutto il movimento. Sappiamo che abbiamo fatto una scelta molto forte, ma aspettate di vedere la trasmissione".