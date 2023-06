Planimetria catastale: cos’è, quando è importante e perché

Documento fondamentale nel campo dell’immobiliare

Redazione

L’oggetto della nostra guida odierna è un argomento molto importante per diversi motivi e sotto punti di vista disparati. Tratteremo, infatti, di burocrazia immobiliare e, nella fattispecie, della planimetria catastale. Si tratta di un documento fondamentale nel campo dell’immobiliare, essendo in grado di fornire una rappresentazione accurata dal punto di vista grafico di un terreno o di un immobile. La planimetria si presenta come una vera e propria mappa, i cui dettagli riguardano le dimensioni, la forma e la posizione esatta di una proprietà. Questo, ne include anche i confini, le strutture esistenti e le possibili servitù. Mentre nei prossimi paragrafi andremo a scoprirne l’importanza e le circostanze in cui viene richiesta, è bene puntualizzare alcuni aspetti che caratterizzano la planimetria catastale.

Come avrete avuto modo di evincere dalle premesse, innanzitutto, la planimetria catastale si rivela importante sotto diversi punti di vista. Possiamo affermare, però, in linea generale, che tutto ciò che interessa un immobile (dal punto di vista burocratico e non solo), assume un’importanza di rilievo, soprattutto nel momento in cui ci si trova a dover compiere delle transazioni che riguardano gli immobili stessi. È per questo motivo che il reperimento planimetria catastale deve avvenire nell’immediato, sia che siate privati cittadini o addetti ai lavori. Insomma, documentazioni di questo tipo assumono un ruolo cruciale e, per questo motivo, vanno sempre consultate quando si manifesta un qualsivoglia tipo di interesse su un immobile. Scopriamo, quindi, tutto ciò che c’è da sapere sull’importanza della planimetria e sulle circostanze fattuali in cui essa viene richiesta o si ritiene opportuno esserne provvisti.

Perché la planimetria catastale è importante? Tutto ciò che c’è da sapere

Come già precedentemente accennato a più riprese, la planimetria catastale è un documento molto importante sotto diversi punti di vista. Innanzitutto, esso si rivela necessario per l’identificazione e la delimitazione dei confini. La planimetria catastale, infatti, offre una rappresentazione grafica corretta, dettagliata ed ufficiale dei confini di una proprietà. Si tratta già di un parametro essenziale per la determinazione precisa dell’estensione della proprietà, utile ad evitare eventuali dispute, imprevisti o confusioni.

Altro aspetto importante per cui la planimetria risulta fondamentale riguarda la pianificazione urbanistica. Le autorità locali e gli addetti ai lavori, infatti, se ne servono per poter pianificare e gestire il territorio. Il documento in oggetto offre una panoramica delle zone edificabili, dei vincoli di costruzione e di tutti gli aspetti da considerare necessariamente per lo sviluppo urbano. Infine, la planimetria è importante per la pianificazione di lavori di ristrutturazione, manutenzione o ampliamento di un immobile, grazie ad una mappa con la quale poter pianificare interventi in conformità con regolamenti e restrizioni locali.

Quando è importante la planimetria? I contesti più usuali

Per fornire una panoramica dettagliata sull’utilizzo e l’importanza della planimetria catastale, è importante comprenderne anche i campi di applicazione. Questo documento si rivela necessario all’atto dell’acquisto o della vendita di un immobile. Esaminando la planimetria, infatti, si potranno effettuare valutazioni relative alle dimensioni, alla forma e alla disposizione dell’immobile. Dal lato del venditore, rendere disponibile la planimetria sarà necessario per offrire all’acquirente una visione chiara e completa della proprietà che intende acquistare, facilitandone l’acquisto.

Anche gli esperti immobiliari si servono della planimetria catastale, stavolta, allo scopo di determinare l’effettivo valore di una proprietà, conoscendone le dimensioni esatte e la disposizione della struttura, in maniera tale da effettuare delle stime informate riguardo gli immobili da immettere sul mercato. Insomma, questa rappresentazione grafica accurata delle proprietà supporta acquirenti, venditori e addetti ai lavori, oltre a urbanisti e autorità locali, nel prendere decisioni anche importanti relative ad immobili di natura disparata.