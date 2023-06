Addio a Berlusconi, Galliani: “Un vuoto totale che non potrà mai essere colmato”

Il messaggio sui social dell’ex amministratore delegato del Milan, sempre al fianco del Cavaliere

Di: Redazione Sardegna Live

Adriano Galliani è stato il braccio destro di Silvio Berlusconi nel mondo del calcio per oltre 40 anni, prima al Milan poi al Monza. E proprio sul sui social di quest’ultima è apparso un messaggio di cordoglio a firma anche dell’amministratore delegato: “Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente".

Il legame tra Berlusconi e Galliani è di lunga data e risale a quando il Cavaliere decise di acquistare il Milan e affidare proprio al suo più stretto collaboratore la gestione sportiva. Galliani è stato amministratore delegato della società rossonera per circa trent’anni.

“Affranto, senza parole, con immenso dolore piango l'amico, il maestro di tutto, la persona che mi ha cambiato la vita per oltre 43 anni. Riposa in pace caro Presidente. Con tanto, tanto amore", ha scritto Galliani sul proprio profilo Facebook.