Lite tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti: rapporto incrinato?

Diverbio non smentito ma il loro rapporto non sarebbe in discussione

Di: Redazione

Paolo Bonolis e Luca Laurenti avrebbero avuto un diverbio dietro le quinte della trasmissione Avanti un Altro.

A darne notizia, riprendendola da Novella 2000, è Dagospia che scrive: “In molti dicono che il rapporto tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti si sia incrinato: si parla di una lite dietro le quinte tra il conduttore e il suo ‘alter ego. Lite, di cui non si conoscono i motivi, e che li avrebbe fatti allontanare. E così una delle coppie più divertenti della televisione italiana si potrebbe separare dopo decenni di collaborazione”.

Un rapporto ormai finito?

In realtà, dopo il diffondersi della notizia, Fanpage.it si è interessato alla vicenda e, secondo quanto appreso da fonti vicine, non sarebbe in discussione il loro legame, ma il diverbio non viene smentito.