Si è spento a 86 anni Silvio Berlusconi

L'ex premier e storico leader di Forza Italia è morto al San Raffaele di Milano

Di: Redazione Sardegna Live

Silvio Berlusconi è morto questa mattina al San Raffaele di Milano. Le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore, al quarto giorno di ricovero al San Raffaele di Milano. L'ex primo ministro era stato trasferito al nosocomio meneghino lo scorso venerdì per essere "sottoposto ad accertamenti programmati" legati alla leucemia mielomonocitica di cui soffriva da tempo.

Questa mattina sono corsi in ospedale i parenti più stretti: prima il fratello Paolo e la figlia Marina, poi gli altri figli, Barbara, Pier Silvio ed Eleonora, tutti a bordo di un'auto con vetri oscurati. L'ex premier e storico leader di Forza Italia aveva 86 anni, era nato il 29 settembre 1936.

Berlusconi entrò in politica nell’ottobre 1993 e nel gennaio 1994 fondò Forza Italia, partito politico di centro-destra confluito nel 2008 ne Il Popolo della Libertà e poi rifondato nel 2013.

Fu eletto alla Camera dei deputati nel 1994, confermato nelle successive quattro legislature, mentre nel 2013 fu eletto per la prima volta senatore. Ottenne quattro incarichi come Presidente del Consiglio: il primo nella XII legislatura (1994-1995), due consecutivi nella XIV (2001-2005 e 2005-2006) e, infine, nella XVI (2008-2011).

Con 3339 giorni complessivi, è il politico rimasto in carica più a lungo nel ruolo di presidente del Consiglio dell'Italia repubblicana, superato in epoche precedenti solo da Benito Mussolini e Giovanni Giolitti. Sono i suoi i due governi più duraturi dalla proclamazione della Repubblica.

Nel 2013 fu condannato in via definitiva a quattro anni di reclusione e all'interdizione ai pubblici uffici per due anni per frode fiscale, decadendo quindi da senatore e cessando di essere un parlamentare dopo quasi vent'anni di presenza ininterrotta nelle due camere, dall'aprile 1994 al novembre 2013. Tornò candidabile nel 2018, venne eletto parlamentare europeo alle elezioni europee del 2019. Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 vinse nel collegio uninominale di Monza, tornando al Senato dopo nove anni di assenza.

Silvio Berlusconi ha cambiato la storia della Tv.

Dopo i successi nel campo dell'edilizia, con la fondazione di Edilnord, nel 1976, Berlusconi rilevò Telemilano, una televisione via cavo, operante dall'autunno del 1974 nella zona residenziale di Milano 2. Due anni dopo la società prese il nome di Canale 5 e assunse la forma di rete televisiva a livello nazionale, comprendente più emittenti. Sempre nel 1978, Berlusconi fondò Fininvest, una holding che coordina tutte le varie attività dell'imprenditore.