Blackjack: qual è il regolamento di questo interessante gioco?

Il blackjack è uno dei giochi di carte più amati in assoluto. Famoso nei casinò tradizionali, il gioco è riuscito ad imporsi anche nelle piattaforme digitali, portando alla nascita di sale da gioco live nei casinò telematici. I giocatori amano la possibilità di sedersi al tavolo – reale o virtuale che sia – insieme ad altri appassionati e di provare a vincere denaro vero.

Come per tutti i giochi di carte e più in generale per i giochi in cui ci sono in palio premi in denaro, il caso ha un ruolo importante. Il blackjack è però anche un gioco di strategia e di esperienza, infatti le prestazioni migliori si notano tra i giocatori più esperti. Il punto di partenza è il regolamento del blackjack, che tutti i giocatori che aspirano a vincere dovrebbero conoscere in dettaglio.

Le regole principali di questo gioco

Prima di tutto bisogna capire qual è l’obiettivo del gioco. Al giocatore viene chiesto di battere il banco, ottenendo con le carte che riceve dal mazziere una somma più alta di quella ottenuta dal banco. La somma deve essere più alta perché in caso di parità la vittoria della mano spetterà al banco.

Andando avanti con la lettura delle regole del gioco si scoprirà che il blackjack è simile al sette e mezzo. Ciascun giocatore seduto al tavolo gioca per sé e riceve una prima carta coperta. Anche il banco riceve una prima carta coperta. Il giocatore guarda la sua carta e decide come procedere: dopo aver chiesto una prima carta analizzerà il valore raggiunto dalla sua mano ed in base a questo deciderà se chiedere un’ulteriore carta o se fermarsi. Solo la prima carta ricevuta all’inizio della mano è coperta, tutte le ulteriori carte richieste al mazziere saranno scoperte.

Il punteggio massimo che si può ottenere in una mano è di 21 punti. È fondamentale ricordare questo valore, perché se la somma delle carte ricevute dal mazziere dovesse essere superiore a 21 la mano si dovrebbe considerare persa. Il giocatore ha sballato e quindi la sua puntata va direttamente al banco.

Dopo che tutti i giocatori avranno deciso cosa fare, la parola passerà al banco che scoprirà la prima carta che aveva ricevuto ed inizierà a girare altre carte, fino a quando non sarà stato raggiunto un punteggio soddisfacente o si sarà superata la soglia massima di ventuno. Nel primo caso il banco dovrà pagare tutti i giocatori che hanno totalizzato un punteggio maggiore, nel secondo caso dovrà pagare tutti i giocatori rimasti in partita, indipendentemente dal loro punteggio.

Quanto valgono le carte?

Si è capita l’importanza di fare un punteggio più alto possibile, evitando però di superare la soglia massima di ventuno. Bisogna ora capire qual è il valore delle carte, conoscenza indispensabile per poter fare i calcoli corretti. Le carte che vanno dal 2 al 10 mantengono il valore che è indicato dalle carte stesse, gli Assi possono assumere due valori differenti – 1 oppure 11 a seconda delle preferenze dei giocatori – mentre a tutte le figure viene assegnato un valore di dieci punti.