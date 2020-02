Coronavirus: dieci vittime in Italia. Sono 320 i contagiati

Tre nuovi decessi oggi in Lombardia

Di: Redazione

Sale a dieci il numero dei morti per coronavirus in Italia: nove in Lombardia e uno in Veneto. Tre nuovi decessi si sono registrati oggi in Lombardia, tutti over 80, due nel Lodigiano uno nella Bergamasca.

Si tratta di due uomini di 84 e 91 anni e una donna di 83. Dopo il primo caso registrato in mattinata a Palermo, nel pomeriggio sono stati accertati altri due casi in Sicilia.

I contagi nel nostro Paese sono in totale 322: 240 in Lombardia (comprese le nove vittime), 43 in Veneto (contando una vittima), 23 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio (considerando la coppia di cinesi allo Spallanzani e il ricercatore, dei quali uno è già guarito), 2 in Toscana, 3 in Sicilia, uno in provincia di Bolzano e uno in Liguria.