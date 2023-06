Roma. Bimba morta in macchina. Il padre: "Pensavo di averla lasciata in asilo"

L'uomo indagato per il decesso della figlia, dimenticata in auto per 7 ore

Di: Redazione Sardegna Live

"Ero convinto di averla lasciata all'asilo". Così avrebbe affermato, nel corso dell'interrogatorio, il padre della bimba morta in auto in un parcheggio a Roma.

L'uomo, un carabiniere di 45 anni, è indagato per abbandono di minori dopo il decesso della piccola di 14 mesi, ritrovata nell'auto dopo essere rimasta sola per 7 ore.

Lunedì dovrebbe essere conferito l'incarico da parte della procura per gli esami autoptici sul corpo della bambina.

Nel frattempo l'auto è ancora sotto sequestro, nelle prossime ore verranno completati gli accertamenti sul mezzo per chiarire con esattezza quanto accaduto.