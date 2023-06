Uomo insegue coppia: “Gay di m..., ti ammazzo”. Video choc pubblicato sui social

Insulti e minacce a una coppia gay a Pavia

Di: Redazione Sardegna Live

“Gay di m.., vuoi vedere come ti ammazzo?”. Questa una delle frasi choc pronunciate da un uomo che ha inseguito una coppia di giovani nella stazione ferroviaria di Pavia.

Insulti e minacce che si possono sentire chiaramente in un video pubblicato sui social da uno dei due ragazzi. "Oggi ho deciso di fare un giro a Pavia con il mio ragazzo e questo è stato il benvenuto" scrive il giovane che ha postato il video, con la scritta 'Pride month', in riferimento al mese di giugno in cui si celebrano i diritti Lgbtq+.

Il video, di quasi due minuti, mostra l'uomo che da lontano segue i due ragazzi insultandoli. "Gay ti ammazzo", "femminuccia, vatti a mettere la minigonna", e ancora "devi crepare, ma non ti vergogno?", e pure "vuoi vedere come ti rubo il telefono e te lo spacco? mettiti il grembiule dell'asilo". Ciò che colpisce più di tutto, però, è l'indifferenza di chi assiste alla scena.