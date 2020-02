Coronavirus: 7 morti e 200 contagi. Primo caso al Sud

Una turista bergamasca positiva a Palermo

Di: Redazione

E' risultata positiva al coronavirus la turista di Bergamo in vacanza a Palermo che ieri sera è stata ricoverata nell'ospedale Cervello per i controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali. A confermarlo è la Regione Sicilia che spiega: "Abbiamo un sospetto caso positivo risultato tale all'esame del tampone". E' stata disposta la quarantena per gli amici in viaggio con la donna e per le persone che sono state a stretto contatto coi turisti. E' il primo caso di coronavirus accertato nel Sud Italia.

Il governatore siciliano, Nello Musumeci, dice: "Si tratta di una donna di origine bergamasca presente in Sicilia con una comitiva e arrivata a Palermo prima dell'inizio dell'emergenza in Lombardia. Il campione esaminato al Policlinico di Palermo verrà immediatamente inviato allo Spallanzani per ulteriori verifiche. La signora, che è stata posta in isolamento al reparto di malattie infettive dell'ospedale Cervello, è pienamente cosciente e mi è stato riferito che non presenta particolari condizioni di malessere. Ringrazio tutti gli operatori perché la macchina sanitaria regionale si è mossa con prontezza ed ha dimostrato di essere pienamente allertata. Al termine degli accertamenti daremo tutte le informazioni necessarie".

E' di 7 vittime il bilancio in Italia: sei in Lombardia e una in Veneto. Metropolitane e treni pendolari mezzi vuoti verso Milano anche all'orario di punta del mattino. Decisa nelle zone dell'epicentro la chiusura di scuole, palestre, musei e cinema. In metro diversi hanno messo le mascherine, o in mancanza di quelle si sono avvolti una sciarpa intorno al viso. In una spettrale stazione Centrale di Milano, questa mattina, erano chiusi i bar.