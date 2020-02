Coronavirus: c'è il quarto morto in Italia

Deceduto un 84enne bergamasco. Il nostro è il terzo Paese al mondo per contagi dopo Cina e Corea del Sud

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo di 84 anni di Bergamo, ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII della città lombarda per patologie pregresse, è morto per coronavirus. E' il quarto decesso in Italia: in tutti i casi si tratta di persone anziane con un quadro clinico generale compromesso in precedenza.

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha dichiarato che i casi nella regione sono 165. Sono 22 i casi in Veneto, 9 in Emilia Romagna, 6 in Piemonte e uno nel Lazio per un totale di 203 casi confermati in Italia. Il nostro Paese è così il terzo al mondo per numero di contagi, dopo Cina e Corea del Sud.

Secondo gli esperti tale primato è da attribuire a un controllo più capillare su pazienti che presentavano sintomi di influenza. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel commentare le misure straordinarie varate dal Governo, ha detto che il numero dei contagi potrebbe crescere.