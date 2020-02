Coronavirus: a Cremona la terza vittima

In Italia 150 positivi, oltre 100 solo in Lombardia

Di: Redazione

Mentre aumentano i casi di positività al nuovo coronavirus in Italia, il nostro Paese registra a Cremona il terzo morto. A darne notizia è l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallaghera: "Abbiamo un altro decesso in Lombardia, a Cremona, una donna che era ricoverata in oncologia con una situazione molto compromessa e aveva anche il coronavirus".

Il numero delle persone sotto osservazione è salito a 150 in cinque regioni: in Lombardia i casi sono 112, in Veneto 24, in Piemonte 6, in Emilia Romagna 9 e nel Lazio 1.

Sono 54 le persone ricoverate, 26 sono in terapia intensiva e 22 in isolamento domiciliare. Dall'ospedale Spallanzani di Roma arrivano buon notizie. "La coppia di cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, casi confermati di covid-19, continua a essere ricoverata nel nostro istituto - spiegano i sanitari del nosocomio romano -. Il marito sta meglio, non necessita di terapia con ossigeno, si alimenta autonomamente e ha ripreso la deambulazione autonoma con appoggio".

"Risulta negativo ai test per la ricerca del covid-19. La moglie, vigile e orientata - aggiunge il comunicato - è in respiro spontaneo è ancora ricoverata in terapia intensiva, e non necessita più di supporto ventilatorio. Ha ancora bisogno di monitoraggio per la presenza di patologie preesistenti. Il giovane studente italiano proveniente dalla città di Wuhan è ancora ricoverato ed è in ottime condizioni di salute e di umore".