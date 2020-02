Tragedia a Sciacca: bimbo di 4 anni cade dal carro di carnevale e muore

La polizia sta indagando sul fatto e la procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta

Di: Redazione Sardegna Live

Cade dal carro di carnevale e muore. La tragedia è avvenuta ieri a Sciacca, in provincia di Agrigento. La vittima è un bimbo di quattro anni. Il bimbo era stato messo dal padre sul carro, che in quel momento era fermo, per scattargli una foto.

Ma il mezzo è ripartito all’improvviso e il bimbo ha perso l’equilibrio ed è caduto battendo la testa. Il piccolo è stato portato nell’ospedale Giovanni Paolo II ma per lui non c’è stato niente da fare. La polizia sta indagando sul fatto e la procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta. 

Appresa la notizia gli organizzatori del Carnevale hanno subito annullato la manifestazione.